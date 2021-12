Schweizer Kleinkunsttag – National lanciert, heute noch in Thun Nach 18 Jahren übergibt Mitinitiant Hansueli von Allmen das Präsidium für den Kleinkunsttag an Bruno Friedli. Zeit für einen Rück- und einen Ausblick. Franziska Streun

Sie sorgen dafür, dass es den Kleinkunsttag auch nach 18 Jahren in Thun gibt: Gründungsmitglied Hansueli von Allmen (vorne Mitte) übergibt das Präsidium an Bruno Friedli (2.v.r.). Foto: Christoph Gerber

53 Ensembles, 66 Einzelkünstlerinnen und -künstler, 15 Veranstaltungsorte, über 30 Helferinnen und Helfer – verteilt auf die letzten 18 Jahre: Den «Schweizer Kleinkunsttag» gibt es in Thun seit 2003 – und Thun ist heute noch einer der letzten Austragungsorte des national ins Leben gerufenen Anlasses. Nun übergibt der Präsident Hansueli von Allmen, ehemaliger Stadtpräsident und Mitbegründer des Kleinkunsttages in Thun, am Jahrestreffen das Zepter an seinen Nachfolger Bruno Friedli.

«Es ist mein letztes offizielles Amt als Präsident, das ich noch innehatte», sagt von Allmen. «Wir haben in unseren Satzungen keine Altersguillotine, aber mit 75 Jahren ist es höchste Zeit.» An einen langjährigen Weggefährten und ein eingespieltes OK zu übergeben, bereite ihm Freude.

«Zwar hat der Anlass gesamtschweizerisch gesehen nie eine wirklich breite Wirkung erreichen können, doch in Thun ist die Veranstaltung noch heute gefragt.» Hansueli von Allmen, Mitbegründer des Kleinkunsttages in Thun

Zum Kernteam gehören weiter Nicolas Rüegger, Rolf Pfister, Elisa Lanz, Kurt Keller, Andreas Gyger, Ines Attinger, Simone Rudin, Regula Burgener, Silvia Suter Friedli, Verena Schäfer, Hanspeter Fuhrer, Corinne Siegfried, Stefan Bähler, Annamarie Wolf-Gaggioli, Lotti Burkhalter und Barbara Dietrich.

Thun als Kleinkunststadt

2003 hatten die Verantwortlichen des Migros-Kulturprozents den jährlich wiederkehrenden «Schweizer Kleinkunsttag» zusammen mit der Schweizer Künstlerbörse lanciert. Er sollte unabhängig vom Wochentag stets am 13. September stattfinden. Die Migros unterstützte den Anlass mit einem sechsstelligen Betrag. «Am Anfang haben zahlreiche Veranstalter mitgemacht», erinnert sich Hansueli von Allmen. Zwar habe der Anlass gesamtschweizerisch gesehen nie eine wirklich breite Wirkung erreichen können, doch in Thun blieb die Veranstaltung gefragt.

Die Migros zog sich rasch wieder zurück. In der Folge stellten immer weniger Veranstalter in der Schweiz den Kleinkunsttag auf die Beine, und mittlerweile findet er jeweils am zweiten Freitag im September statt. «Thun hat sich längst das Renommee einer Stadt der Kleinkunst erarbeitet und dürfte neben Winterthur der wohl letzte Ort sein, der den Kleinkunsttag durchführt», ergänzt Kurt Keller, seit 16 Jahren Mitglied im OK. «Als damaliger Stadtvater lieferte Hansueli von Allmen das nötige Netzwerk, um etwas Einzigartiges zu erreichen – und wir alle wollten Thuns Ruf als Stadt der Kleinkunst festigen.»

Das Sonderformat «Tollhaus»

Zum Start 2003 beteiligten sich folgende sechs Kleinkunstveranstalter: das Kleintheater Alte Oele, die Kulturgruppen Allmendingen und Markus, Kulturspe(c)k, das Kultursoufflé und die Dachbühne Klösterli Oberhofen. «Gespielt wurde damals noch nicht an festen Spielorten, sondern überall in der Stadt», erinnert sich von Allmen. Frühere OK-Mitglieder seien etwa Luciana Reichle, Tom Tanner, Jürg Alder und auch Maria Pfister gewesen.

«Ein Sonderformat ist die Ausgabe 2008 gewesen», erwähnt der scheidende Präsident als besondere Station in den 18 Jahren. «Zwar herrschte tagsüber Schlechtwetter, was uns zum Ortswechsel von der Hauptgasse in die Alte Oele zwang, aber am Abend mit dem Sonderprogramm Tollhaus der Kleinkunst im Freienhof war ein einmaliges Programm organisiert.» Es sei in Hotelzimmern gespielt worden. In einer Suite habe es Lesungen bekannter Personen aus Politik und Kultur gegeben, so etwa von der Krimiautorin Gerlinde Michel, dem Mokka-Begründer Pädu Anliker und der damaligen Gemeinderätin Ursula Haller. Die Migros honorierte das «Tollhaus» mit dem zweiten Preis des ausgeschriebenen Wettbewerbs «Näher ran» und 7000 Franken.

Morgens acht, abends zwei Orte

«Legendär sind für uns unsere Werbeanstrengungen für die Abendveranstaltungen», sagt von Allmen. «Das Team verteilte untereinander Karten von Thun, klapperte die Adressen anhand von Listen ab und sprach direkt mit den Leuten im Quartier.» Ein unvergesslicher, schmerzlicher Moment in all den Jahren war 2015 der frühe Tod von Caro Wenger. «Sie war sowohl bei uns wie auch bei anderen Veranstaltungsteams eine treibende und verlässliche Kraft», erinnert sich Hansueli von Allmen.

Mit der Thuner Variante des «Schweizer Kleinkunsttages» will sich das OK unverändert dafür einsetzen, Kultur zu den Leuten und insbesondere auch zu den Jungen zu bringen. So wird am Vormittag ein Schulprogramm an acht Spielorten geboten – etwa im Hotel-Restaurant Freienhof, im Theater Alte Oele und auch draussen vor und hinter dem Rathaus oder im Kino Rex. Am Abend gibts für Erwachsene an zwei Spielorten jeweils drei Sets von 30 Minuten. Während die Auftretenden bleiben, wechselt das Publikum von einem Ort zum nächsten.

Seit 2012 auch online

Auch digital geht der Kleinkunsttag mit der Zeit. Die neue Website entstand in der Saison 2012/2013. Seit 2019 finden sowohl die Kontakte zu den Schulen als auch das Einschreibeverfahren ausschliesslich digital statt. «Das erlaubte es am 10. September dieses Jahres auch, rechtzeitig den Stecker zu ziehen, als nach nur elf Stunden alle verfügbaren Plätze am Vormittag ausgebucht waren», sagt Kurt Keller.

Die Covid-Bestimmungen reduzierten wie bei anderen Anlässen die verfügbaren Plätze drastisch. Immerhin konnten am Vormittag gegen 900 – statt der sonst üblichen 1200 – Schulkinder und ihre Lehrkräfte wieder einen kulturellen Anlass besuchen. «Für viele war es seit dem ersten Lockdown 2020 der überhaupt erste gemeinsame Ausflug im Klassenrahmen», weiss Hansueli von Allmen.

2023 zum 20. Mal

Für Bruno Friedli ist das Präsidium der Gruppe eine tolle Aufgabe und Herausforderung. «Ich freue mich», sagt er, der wie Hansueli von Allmen seit Beginn des Kleinkunsttages im OK und in den letzten Jahren für das Gestalten des Programmes verantwortlich war. 2023 wird der Anlass in Thun zum 20. Mal stattfinden. Zum Kleinkunsttag 2023 will er daher unter anderem einen Plakatwettbewerb in den Schulen initiieren.

Doch als nächstes ist die Reihe an der 2022-Ausgabe: «Bis zum Neujahr möchte ich als neuer Präsident ein Programm zusammenstellen, welches am 9. September möglichst viele Kinder von sechs bis sechzehn Jahren und am Abend die Erwachsenen zu begeistern vermag.»

Von Gardi Hutter über Emil bis Hazel Brugger Infos einblenden Am «Schweizer Kleinkunsttag» in Thun traten sowohl bekannte wie auch neue Künstlerinnen und Künstler auf. Im Startjahr 2003 konnte mit Emil Steinberger ein Massstab, der für nationales Echo sorgte, gesetzt werden. 2005 folgten mit Gardi Hutter und Joachim Rittmeyer ebenso grosse Namen. Für andere Kunstschaffende bot der Kleinkunsttag ein Sprungbrett für eine grössere Karriere: «Gerhard Tschan trat 2004 auf, als er sich noch auf der Ebene Vereinsleben einen Namen als Entertainer gemacht hatte», weiss der Medienverantwortliche Kurt Keller. «Mittlerweile ist er sowohl als Ein-Mann-Unternehmer als auch gemeinsam mit Michel Gsell alias Schertenlaib & Jegerlehner vielfach ausgezeichnet worden.» Für den scheidenden Präsidenten Hansueli von Allmen bedeutet Tschans Auftritt 2015 der absolute Höhepunkt in der 18-jährigen Geschichte des Kleinkunsttages. «Seine Auftragsarbeit, die er für uns erarbeitet hatte, war eine brillante Satire auf die bevorstehenden Wahlen.» Auch Hazel Brugger, die 2016 am Kleinkunsttag in Thun auftrat, war in der Slam-Poetry-Szene gross geworden und da erst noch auf dem Weg zum abendfüllenden Programm. Auch Lucky Wüthrich wirkte mehrmals am Kleinkunsttag mit. Gleichzeitig ist die vielsprachige Kleinkunstszene in Thun zu Gast, wie zum Beispiel Compagnia Due, Lorenzo Manetti, Ferruccio Cainero, Roberto Mancini, Clara Moreau und Thierry Romanens. Bedeutend in der Geschichte der Veranstaltung war ebenso der Auftritt 2018 von Olli Hauenstein und Eric Gadient. Der Clown, Theatermann und Regisseur Hauenstein tritt mit dem Schauspieler Eric Gadient auf, der das Downsyndrom hat. Sie fanden sich im Programm mit dem Namen «Clown Syndrom». «Mit viel Poesie, Humor und Musik agierten die beiden auf der Bühne und machten ihre Unterschiede irrelevant», sagt Kurt Keller. «Sie interpretierten die alte Form der Commedia dell’Arte auf eine ganz spezielle Art neu.» (sft)

Eines von vielen Ensembles, die am «Schweizer Kleinkunsttag» in Thun einen Auftritt hatten: Nina Dimitri und ihre Küchenchefin begeisterten das vorwiegend junge Publikum im Freienhof mit würzigem Humor, gespickt mit süssen Klängen der Gitarre und des Akkordeons. Foto: Patric Spahni

Kleinkunsttag-Präsident Hansueli von Allmen auf einer Schifffahrt mit der Crew im Jahr 2006. Foto: PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.