Nach den Berner Wahlen – Natalie Imboden ist die Panaschierkönigin Grüne Abräumerinnen aus der Bundesstadt, der SP-König am Wohlensee, die Winzerin der SVP: Wer am meisten Panaschierstimmen holte. Rudolf Burger

Natalie Imboden, Parteipräsidentin der kantonalen Grünen, ist 2022 die Panaschierkönigin im Wahlkreis Bern. Sie wird allerdings nicht mehr im Kantonsparlament politisieren, weil sie für Regula Rytz in den Nationalrat nachrutschen kann. Foto: Raphael Moser

In den drei Wahlkreisen der Stadt und Agglomeration Bern stellten sich nicht weniger als 804 Personen zur Wahl in den Grossen Rat, 325 in der Stadt Bern, 264 in Mittelland-Nord, 215 in Mittelland-Süd. Wenn es darum geht, Ranglisten nach Popularität aufzustellen, sind Panaschierstimmen der geeignete Massstab, weil sie handschriftlich und unabhängig von der Stärke einer Partei verteilt werden. Stellte man auf die Gesamtstimmenzahl ab, würden zum Beispiel im Wahlkreis Stadt Bern die Kandidierenden der SP, der wählerstärksten Partei, fast exklusiv die ersten 20 Plätze einer Popularitätsrangliste belegen. Die Kandidatinnen und Kandidaten der SP liegen auch nach Panaschierstimmen gut im Rennen, aber eben nicht immer ganz vorne.