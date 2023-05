Versammlung Kirchgemeinde Unterseen – Natalie Aebischer als neue Pfarrerin gewählt Die neue Unterseener Pfarrerin ist keine Unbekannte, sie kennt die Gemeinde von einer Stellvertretung. Weiter konnte die Kirchgemeindeversammlung von einer erfreulichen Rechnung Kenntnis nehmen.

Mit Rosenbäumchen wurden die neue Pfarrerin Natalie Aebischer (links) und Lea Zeiske als

Katechetin (rechts) in der Kirchgemeinde Unterseen willkommen geheissen. Foto: PD

Die Kirchgemeinde Unterseen hat eine neue Pfarrerin, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. «Natalie Aebischer ist in Zweisimmen geboren und hat die ersten Lebensjahre in Matten bei St. Stephan verbracht, bevor sie mit ihrem älteren Bruder und den Eltern an den Thunersee gezogen ist», wird die neue Seelsorgerin beschrieben. «Sie bringt vielseitige berufliche Erfahrungen mit aus Pfarrstellen in Hilterfingen, in der grossen, städtisch geprägten Kirchgemeinde Köniz und die letzten vier Jahre im ökumenischen Zentrum Kehrsatz.» Sie ist im Stedtli keine Unbekannte, da sie von August bis Dezember 2022 eine Stellvertretung übernahm.

Natalie Aebischer wurde an der Kirchgemeindeversammlung mit Applaus als Nachfolgerin von Henriette Cann-Guthauser gewählt. Sie soll die 70-Prozent-Stelle am 1. September antreten. Zudem stellte der Rat Lea Zeiske, die bislang den Sternschnuppentreff leitet, zu 20 Prozent als Katechetin für den kirchlichen Unterricht an – zunächst bis Ende Jahr. Die vorläufig noch befristete Stelle der Katechetin wird von der Kirchgemeinde finanziert.

Reduktion von 20 Prozent

Wie der zuständige Kirchgemeinderat Thierry Eichenberger erläuterte, wurde die von der kantonalen Kirche finanzierte Pfarrstelle überprüft, wie dies vor jeder Neubesetzung üblich ist, und um 20 Prozent reduziert. «Der Kirchgemeinderat kann sich nicht vorstellen, wo sich so viele Stellenprozente einsparen lassen, und wird an der nächsten Versammlung alternative Vorschläge vorlegen.»

Die Rechnung der Kirchgemeinde schloss bei einem Umsatz von rund 1,1 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 42’969 Franken – 129’420 Franken besser als budgetiert. Zum guten Ergebnis trugen neben höheren Steuererträgen auch Minderausgaben bei.

PD/sgg

