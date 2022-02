Was wir lesen – Nastassja Martin: «An das Wilde glauben» Die Ethnologin wurde von einem Bären attackiert und fast getötet. Nun schreibt sie über unser kaputtes Verhältnis zur Natur. Sven Behrisch (Das Magazin)

Foto: DM

Meine Konflikterfahrung mit Tieren beschränkt sich auf drei Ereignisse: Als mir, da war ich noch ein Kind, unsere Katze eine wischte, nachdem ich sie unter einen Korbhocker gesteckt hatte. Dann die Spinne, die sich vor meinem Gesicht abseilte, während ich am Steuer eines Autos sass. Und schliesslich rang ich in einem osteuropäischen Studentenwohnheim mit einer Garnison von Kakerlaken, die meinen Sandalensohlen nicht viel Taktik entgegenzusetzen hatten, dafür umso mehr Masse. Aus all diesen Kämpfen mit der Natur bin ich heil herausgekommen. Habe ich sie gewonnen? Schwer zu sagen.