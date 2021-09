Forschungschef Thomas Zurbuchen – «Nasa kann in den 2030er-Jahren Menschen auf den Mars fliegen» Der Berner Thomas Zurbuchen ist Nasa-Wissenschaftsdirektor. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie weilte er kürzlich wieder einmal in der Schweiz. Rahel Guggisberg , Julian Witschi

«Das CO 2 wird noch Tausende von Jahren in der Atmosphäre verbleiben», sagt Thomas Zurbuchen. Hier bei seinem Auftritt am Swiss Economic Forum. Foto: SEF/zvg

Herr Zurbuchen, was fasziniert Sie am Weltall?

Thomas Zurbuchen: Das Weltall ist unglaublich gross, unglaublich viel grösser als das, was wir am Nachthimmel sehen. Es ist viel schöner und mächtiger, als was wir uns vorstellen können. Wir könnten lange darüber diskutieren, was wir mit unendlich meinen. Eine wichtige Frage ist diese: Gibt es einen Anfang und ein Ende? Eines der Ziele des neuen James-Webb-Weltraumteleskops der Nasa ist es, den Anfang des Weltalls, den Urknall, besser verstehen zu können.