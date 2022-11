GV Lauterbrunnen – Näpflins erste Gemeindeversammlung war kein Selbstläufer Ehrungen, eine Zukunft für ein leer stehendes Hotel, ein neuer Gemeindepräsident und eine versenkte Regenwasserleitung – die Gemeindeversammlung Lauterbrunnen war reich befrachtet. Samuel Günter

Der neue Gemeindepräsident Karl Näpflin gratuliert den neuen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Foto: Samuel Günter

An der Gemeindeversammlung Lauterbrunnen wurde viel gesprochen. Aber erst war Schweigen. Die Anwesenden gedachten Martin Stäger. Der Gemeindepräsident war im August Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Vizepräsident Karl Näpflin übernahm in der Folge die Geschäfte, kandidierte schliesslich als Stägers Nachfolger und wurde in stiller Wahl bestätigt. Seit Anfang November hat er das Amt offiziell inne. Am Montag führte er durch «seine» erste Gemeindeversammlung. Eine Versammlung in drei Teilen.