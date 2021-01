Bahnhof Langenthal – Näher bei den Bussen, dafür mit Stufe Die Züge aus Richtung Huttwil fahren in Langenthal in der Regel auf Gleis 14 ein, obschon dieses nicht barrierefrei ist. Bis 2023 soll sich dies ändern. Jürg Rettenmund

Gleis 14 hat den Vorteil, dass die Busse ebenfalls dort halten. Anders als auf Gleis 13 (links) ist das Perron dort aber noch nicht erhöht. Foto: Brigitte Mathys

Die BLS modernisiert ihre Bahnhöfe zwischen Langenthal und Huttwil. Gerade hat sie die Arbeiten in Madiswil begonnen. Bereits erneuert sind Rohrbach, Kleindietwil und Lotzwil. Dort werden die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt. Kommen die Passagiere dann in Langenthal an, ist es in der Regel vorbei mit der Barrierefreiheit. Denn die Züge fahren meist auf Gleis 14 ein und nicht auf Gleis 13, wo das Perron bereits erhöht ist.

Der Bahnhof Langenthal gehört den SBB. Mediensprecher Oli Dischoe begründet das Einfahrtsregime für die BLS-Züge damit, dass Gleis 13 auch von den Güterzügen gebraucht wird: Diese können von dort in den Güterbahnhof weiterfahren, wenn sie von Huttwil herkommen. Vom Gleis daneben ist das nicht möglich.