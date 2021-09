Dutzende Scheiben eingeschlagen – Nächtlicher Vandalismus im Breitenrain In der Nacht auf Mittwoch wurden in Bern Scheiben von Autos, Läden und von einem Schulhaus eingeschlagen. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter gefasst. Michael Bucher

Bei mehreren Fahrzeugen im Breitenrain wurden in der Nacht auf Mittwoch die Scheiben eingeschlagen. (Symbolbild) Foto: iStock

Eine regelrechte Schneise der Zerstörung bot sich am Mittwochmorgen den Passantinnen und Passanten im Berner Breitenrainquartier. Gleich an mehreren Orten entlang der Stand- und der Scheibenstrasse wurden in der Nacht davor Scheiben eingeschlagen, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag bestätigt.

Betroffen sind laut Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich ein Schulhaus, ein Restaurant, ein Pizzakurier, ein Verkaufsgeschäft, ein Coiffeurladen und der Eingangsbereich eines Wohnblocks. Auch bei drei Autos wurden die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell auf mehrere Tausend Franken.

Nach Meldungen aus der Bevölkerung gelang es den ausgerückten Einsatzkräften noch in derselben Nacht den mutmasslichen Täter anzuhalten. Laut Isabelle Wüthrich handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer. Ob der junge Mann allein für die Schäden verantwortlich ist oder auch andere beteiligt waren, sei Gegenstand von Ermittlungen, heisst es bei der Polizei. Auch ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist vorderhand nicht in Erfahrung zu bringen.

Willkürlicher Beutezug

Laut Wüthrich wurden an einzelnen Orten zudem die Räume durchsucht und Gegenstände entwendet. So etwa beim Schulhaus Breitfeld, wie dort auf Anfrage bestätigt wird. Bei dem Schulhaus an der Standstrasse nahm die Zerstörungsorgie des jungen Mannes offenbar ihren Anfang. Kurz nach vier Uhr morgens nahm eine Frau des dortigen Küchenpersonals ihren Dienst auf, als sie den Eindringling entdeckte und daraufhin die Polizei verständigte. Nebst einer Scheibe beim Eingang zerstörte der Täter zwei weitere Glastüren im Innern des Gebäudes, wie die Schulleitung des Standortes Breitfeld/Wankdorf auf Anfrage mitteilt. Auch in einen Container, der als Bauprovisorium dient, drang der Mann ein.

Der junge Mann war offenbar nicht auf wertvolle Beute aus. Denn Wertsachen sind im Schulhaus keine weggekommen, dafür Alltagsgegenstände wie Schutzmasken, Kerzen oder ein Ladekabel, teilt die Schulleitung weiter mit. Grosses Interesse hatte der Täter offenbar auch an diesen Sachen nicht. Laut der Kapo-Sprecherin landeten die jeweils entwendeten Gegenstände auf der Strasse und wurden dort zurückgelassen.

