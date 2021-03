Naturschutz in Forst-Längenbühl – Nächtlicher Feuerwehreinsatz für die Mehlschwalben Anlässlich einer Übung hat die Feuerwehr Uetendorf Plus auf dem Bauernhof von Familie Graf im Riedhubel in Forst dreizehn Mehlschwalbennester an die Dachbalken montiert.

Für die Mehlschwalben werden Kunstnester an geeigneten Stellen angebracht. Foto: PD

Ein Zug der Feuerwehr Uetendorf Plus fuhr mit zwei Fahrzeugen und einer grossen Drehleiter auf dem Riedhubel bei Familie Graf vor. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und ausgefahren. Ein Feuerwehrmann hat daraufhin in luftiger Höhe von fast acht Metern dreizehn vorgefertigte Mehlschwalbennester an die Dachbalken geschraubt. Es war eine heikle Aufgabe, die eineinhalb Stunden Zeit in Anspruch genommen hat. Dies geht aus einer Mitteilung des Natur- und Vogelschutzvereins Seftigen/Burgistein hervor.

An der Dachunterseite des Bauernhofes brütet seit über zwanzig Jahren eine Kolonie Mehlschwalben. Die Zugvögel kehren jeweils im April aus ihrem Winterquartier südlich der Sahara auf den Riedhubel zurück. Dort brüten sie in Kunstnestern, die in den letzten Jahren nach und nach heruntergefallen sind. Eigene Bemühungen der Schwalben zum Bau von Lehmkugelnestern sind mangels geeigneten Materials und wegen zu glatter Oberfläche des Holzes gescheitert.

Beliebt bei den Bauern

Der Natur- und Vogelschutzverein Seftigen/Burgistein hat die Kunstnester gespendet und vorgeschlagen, für deren Montage um Unterstützung bei der Feuerwehr anzufragen. Die Feuerwehr Uetendorf Plus hat mit ihrem ausserordentlichen Einsatz zum Erhalt dieser Brutkolonie der Mehlschwalben beigetragen, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Die Feuerwehr Uetendorf bei ihrem nächtlichen Einsatz für die Mehlschwalben. Foto: PD

Die Schwalben sind Flugkünstler und fangen während der Brutzeit jede Menge an Fliegen und Mücken, was allgemein von den Bauern sehr geschätzt wird. Von Mitte Mai bis gegen Ende September brüten die Mehlschwalben ein- bis zweimal und legen jeweils zwei bis sechs Eier. Die Mehlschwalben gelten in der Schweiz als potenziell gefährdete Art. Als wichtigste Gegenmassnahme gilt das Anbringen von Kunstnestern an geeigneten Stellen. Ab Oktober fliegen die Mehlschwalben wieder mehrere Tausend Kilometer Richtung Süden, wo für die reinen Insektenfresser genügend Nahrung vorhanden ist.

