Nach Ausdünnung wegen Corona – Nächstes Jahr lässt die Jungfraubahn wieder mehr Züge fahren Alle 30 Minuten ab Interlaken Ost nach Grindelwald, Lauterbrunnen und Wengen und mehr Fahrten auf touristischen Strecken: Jetzt verdichtet die Jungfraubahn ihren Fahrplan wieder.

Die Jungfraubahn kehrt mit ihrem Fahrplan 2022 schrittweise zur Normalität zurück. Foto: zvg

Die Jungfraubahn will mit dem Fahrplan 2022 zu einem regelmässigeren Bahnbetrieb zurück. Zwar werde die Situation 2022 coronabedingt herausfordernd bleiben. Dennoch wolle man Einheimischen und Gästen der Jungfraubahnen wieder ein dichteres Angebot bieten, teilte der Bahnbetreiber am Freitag mit.

Ab 2022 soll während der Hauptsaison im Winter und Sommer im regionalen Personenverkehr zwischen Interlaken Ost, Grindelwald und Lauterbrunnen/Wengen wieder durchgehend der Halbstundentakt gelten. Aber auch das Angebot auf den touristischen Strecken soll für nächstes Jahr grundsätzlich dichter werden.

Gleichzeitig gelte es aber weiterhin flexibel zu bleiben, um etwa in Ferienwochen oder bei schönem Wetter den Fahrplan kurzfristig anzupassen. Zudem will der Bahnbetreiber vorbereitet sein, falls im nächsten Jahr der internationale Tourismus stärker an Fahrt aufnehmen sollte.

Im Frühling 2020 Stundentakt eingeführt

Nach den Rekordzahlen in den Vorjahren hatte die Jungfraubahn im Geschäftsjahr 2020 erstmals in ihrer Geschichte einen Verlust hinnehmen müssen. Im März des vergangenen Jahres teilte das Unternehmen mit, der Fahrplan werde ausgedünnt. Für die meisten Strecken des öffentlichen Verkehrs in der Region gelte der Stundentakt.

Zu den Jungfraubahnen gehören die Berner Oberland-Bahnen, welche Züge von Interlaken Ost Richtung Grindelwald und Lauterbrunnen führen, die Wengernalpbahn zwischen Lauterbrunnen und Wengen sowie die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren.

SDA/nfe

