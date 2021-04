Nach dem Superfinal der Frauen – «Nächstes Jahr kommt der Pott ins Emmental» Die Spielerinnen der Skorps Emmental Zollbrück gaben sich nach der Niederlage im ersten Superfinal enttäuscht, aber gleichzeitig auch kämpferisch und optimistisch für die nächste Unihockey-Saison. Adrian Lüpold

Die Spielerinnen der Skorps Emmental Zollbrück zeigten eine überragende Saison und wurden erst im Superfinal von den Kloten-Dietlikon Jets gestoppt. Foto: keystone-sda.ch

Im Sport sind Enttäuschung und Freude meistens nahe beisammen. So wie am letzten Samstag nach dem Superfinal im Unihockey der Frauen. Während die Spielerinnen der siegreichen Kloten-Dietlikon Jets so richtig Gaudi machten, singend durch die Katakomben hüpften und vor der AXA-Arena in Winterthur rund um ihren Teambus eine spontane Party starteten, war die Stimmung bei der Delegation der Skorps Emmental Zollbrück verständlicherweise gedrückt.

Zwar hatten die Emmentalerinnen im ersten Superfinal ihrer Vereinsgeschichte den favorisierten, mit etlichen routinierten Nationalspielerinnen gespickten Zürcherinnen alles abverlangt und sich vor einem grossen TV-Publikum trotz 2:4-Niederlage Respekt und Sympathien verdient. Den Pokal und das ausgiebige Feiern mussten sie aber den Jets überlassen – und das schmerzt jede ehrgeizige Sportlerin.

«Momentan überwiegt ganz klar die Enttäuschung», sagte Helen Bircher nach dem verlorenen Endspiel. Zu einem späteren Zeitpunkt komme dann wohl auch der Stolz über das Erreichte, erklärte die Torhüterin und fügte kämpferisch an: «Wir haben eine Hammersaison abgeliefert und erstmals den Superfinal erreicht. Ich kann nur sagen: Nächstes Jahr kommt der Pott ins Emmental.»

Skorps-Torhüterin Helen Bircher konnte ihre Enttäuschung nicht verhehlen. Sie will mit ihren Teamkameradinnen aber in der nächsten Saison wieder voll angreifen. Foto: freshfocus

Grosser Event für alle

Unglaublich stolz sei sie auf das ganze Team, sagte Skorps-Stürmerin Lara Kipf, welche im Superfinal nicht nur wegen ihres Treffers zum 1:1 zu den auffälligsten Figuren auf dem Spielfeld gehört hatte. «Klar, es ist nie schön einen Final zu verlieren, aber irgendwann wird jede Spielerin feststellen: Hey, wir haben die Silbermedaille geholt, das ist doch auch cool.»

Ähnlich beschrieb Captain Lisa Liechti ihre Gemütslage. «Dieser Superfinal war ein grosser Event für alle Spielerinnen und für den gesamten Verein. Im Moment bin ich sehr enttäuscht, aber insgesamt können wir als Team sicher stolz sein auf das, was wir in dieser speziellen Saison geschafft haben. Ich hoffe, dass wir das später auch noch geniessen können», erklärte Liechti.

Lena Baumgartner, die mit ihrem Anschlusstor zum 2:3 im letzten Spielabschnitt für eine spannende Schlussphase gesorgt hatte, meinte: «Wir haben in der Garderobe nach dem Spiel sehr liebe Worte vom Vorstand und den Trainern erhalten, deshalb geht es mir jetzt schon wieder besser. Es ist zwar cool, was wir erreicht haben. Trotzdem ist die Enttäuschung gross, weil wir eigentlich so nah dran waren.»

Lara Kipf (links) zeigte im Superfinal eine starke Leistung und erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Foto: freshfocus

Stärker zurückkommen

Es gab im Sport bereits etliche Beispiele von Teams, die aus verlorenen Finals zusätzliche Motivation und Energie generierten und eine Saison später erst recht durchstarteten. Und so richtete auch Skorps-Coach Lukas Schüepp den Blick in der Stunde der Niederlage bereits wieder nach vorne und versprühte Optimismus.

«Während die Jets für die nächste Saison Abgänge von routinierten Spielerinnen verkraften müssen, werden wir zusehen, dass wir uns weiter verbessern, noch mehr an Details arbeiten und stärker zurückkommen. Die Erfahrungen aus diesem Superfinal werden uns dabei helfen», sagte Schüepp.

Skorps-Cheftrainer Lukas Schüepp und Captain Lisa Liechti (rechts). Foto: keystone-sda.ch

