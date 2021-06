Elektrifizierung Elfenau-Bus – Nächster Streit um ÖV-Projekt Die Berner Buslinie 19 soll auf Elektrobetrieb umgestellt und die Endstation behindertengerecht werden. Das Projekt stösst allerdings auf Widerstand. Christoph Hämmann

Ungefähr dort, wo dieser Bus fotografiert wurde, soll er künftig mit Strom geladen werden können. Heute liegt die Haltestelle in der Wendeschlaufe (siehe Bushäuschen rechts im Bild). Foto: Raphael Moser

In der Berner Elfenau kommen zwei grosse Projekte zusammen: Der Umbau von ÖV-Haltestellen gemäss den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). Und der Ausbau des Elektrobusnetzes auf die Bernmobil-Linie 19 zwischen der Könizer Blinzern und der Elfenau. Um die neue Wendehaltestelle im Osten der Stadt Bern planen und realisieren zu können, will der Gemeinderat an der nächsten Sitzung des Parlaments einen Kredit von 980’000 Franken abholen.

Parallel dazu läuft das Baubewilligungsverfahren. Die Bushaltekante soll verschoben und der heutige Veloraum in eine Trafostation umgenutzt werden. Damit die Busbatterien nach jeder Fahrt aufgeladen werden können, ist ein Ladearm geplant, wie er etwa bei der Station Köniz Weiermatt schon länger eingesetzt wird. Als Ersatz für den Veloraum soll beim bestehenden Bushäuschen ein neuer Velounterstand gebaut werden.