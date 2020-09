Hirschen in Allmendingen – Nächste Beiz vor der Corona-Pleite Ende September verlassen die jetzigen Pächter den Gasthof zum Hirschen in Allmendingen. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Johannes Reichen

Der Gasthof zum Hirschen steht vor dem Aus. Foto: Franziska Rothenbühler

Nun also der Hirschen in Allmendingen. «Infolge der Corona-Pandemie schliessen wir unseren Betrieb», schreibt Pächterin Barbara Seiler auf der Website. Sie führt den Gasthof zusammen mit ihrem Partner seit sechseinhalb Jahren. Nun macht sie nur noch den Anfang der Wildsaison mit, bis am 26. September Schluss ist. Damit begründet nach dem Rathaus in Bern, dem Gribis in Belp und dem Metzgerhüsi in Walkringen eine weitere Beiz das Aus mit der Corona-Krise.