Kinderbobrennen Oberstocken – Nadine Rupp war nicht zu schlagen Die Lokalmatadore dominierten das Kinderbobrennen in Oberstocken. Nadine Rupp gewann die Gesamtwertung.

Sie gewannen in der Gesamtwertung des Kinderbobrennens Oberstocken: Nadine Rupp (Mitte) vor Sara Küng und Nils Jeremias. Foto: PD

Zum 10. Jubiläum des Bobclubs Stockhorn konnte wieder ein Kinderbobrennen in Oberstocken durchgeführt werden. Bei sehr gutem Wetter, besten Schneebedingungen und einer sehr gut präparierten Piste fanden sich 79 Kinder zum Rennen ein. Da die Organisatoren das Wort «Kinderbobrennen» nicht allzu eng definierten, war der älteste Starter zarte 52 Jahre, der jüngste gerade mal 3 Jahre alt. Gewertet wurden zwei Läufe aufgeteilt in 4 Kategorien.

«Die schnellsten Kinder waren die Lokalmatadoren, kamen doch die ersten drei aus Oberstocken und Höfen», heisst es in der Medienmitteilung des Bobclubs Stockhorn weiter. «Selbst die Sonne hatte sich gezeigt, was die sehr gute Stimmung noch unterstrich.» Die Besten bewältigten die Strecken in 1 Minute und 10 Sekunden. Wie bei den Oberstockner Kinderbobrennen üblich, wurde kein Startgeld verlangt, und jedes startende Kind erhielt eine Verpflegung.

pd/mi

