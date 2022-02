Daniil Medwedew auf dem Tennis-Thron – Nadal und Putin nehmen der neuen Nummer 1 die Freude Nach über 18 Jahren ist die Herrschaft von Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray und Novak Djokovic gebrochen. Oder zumindest: unterbrochen. René Stauffer

Warten auf den Videobeweis: Medwedew (rechts) stand schon vor der Niederlage im Halbfinal gegen Nadal als kommender Weltranglistenerster fest. Foto: Eduardo Verdugo (Keystone)

Nein, so hatte sich Daniil Medwedew den grossen Moment nicht vorgestellt. Es war vergangene Woche zur Frühstückszeit im mexikanischen Acapulco, als am anderen Ende der Welt, in Dubai, Novak Djokovics Regentschaft beendet wurde. Der Serbe unterlag dort im Viertelfinal dem Tschechen Jiri Vesely (ATP 123), und damit stand fest: Er, Daniil Medwedew, würde am heutigen Montag erstmals die Weltrangliste anführen.