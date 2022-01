Viersatzsieg gegen Berrettini – Nadal macht den Federer, fünf Jahre danach Rafael Nadal steht beim Australian Open im Endspiel. Der Spanier ringt den Italiener Matteo Berrettini nieder – und hat nun die grosse Chance auf den Grand-Slam-Rekord. René Stauffer UPDATE FOLGT

Rafael Nadal kann um seinen 21. Grand-Slam-Titel spielen. Foto: Simon Baker (Keystone)

Es war eines der grössten Comebacks des Tennis, als Roger Federer 2017 sein erstes Turnier nach sechs Monaten gleich gewann. Sein lange ersehnter 18. Grand-Slam-Titel, viereinhalb Jahre hatte er auf diesen gewartet, und er errang ihn in Melbourne in einem Fünfsatz-Thriller gegen Rafael Nadal.

Nun könnte sich die Geschichte wiederholen, mit einem anderen Hauptdarsteller. Diesmal ist es Nadal selber, der beim Comeback nach einer mehrmonatigen Fussverletzung am australischen Grand-Slam-Turnier heiss gelaufen ist und im Final steht. Er rang den Italiener Matteo Berrettini 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 nieder. Damit winkt ihm die Chance, am Sonntag seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen, womit der 35-Jährige in dieser Liste erstmals die Führung übernehmen würde. «Es bedeutet mir viel, wieder im Final zu sein», sagte der Mallorquiner.

Sein Gegner wird heute Morgen in der Partie zwischen Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas ermittelt.

