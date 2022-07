Mann vor Regionalgericht – Nacktbilder verschickt an Mädchen, die noch nicht 16-jährig waren Einem jungen Mann wurden mehrere Delikte vorgeworfen, wie das Verschicken von Fotos seiner Genitalien. Die Bilder gingen an minderjährige Mädchen. Margrit Kunz

Um versuchte sexuelle Handlungen mit Kindern (Symbolbild) ging es am Regionalgericht. Foto: PD

Der heute 26-jährige Mann stritt am Freitag vor der Einzelrichterin die Taten ab oder verweigerte die Aussage. In der Anklageschrift steht, dass er im Frühling und Sommer 2020 via Social Media zwei Mädchen aus der Region Thun und eines aus dem Raum Luzern kontaktierte.