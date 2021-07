Blick aufs Naturistengelände – «Nackt zu sein, befreit ausserordentlich» Im äussersten Zipfel der Gemeinde Gampelen liegt ein Campingplatz, auf dem alle nackt sind. Zwei langjährige Gäste erzählen vom Geist, der dort herrscht. Stephan Künzi

Ein Ort der Erholung mitten im breiten Schilfgürtel: So präsentiert sich «Die Neue Zeit» auf einer Postkarte. Foto: PD

Draussen ist es nass und nach den unablässigen Regenfällen des Vormittags auch zu kühl für die Jahreszeit. Drinnen kramt ein Ehepaar, beide um die 80 Jahre alt, in seinen Erinnerungen, erzählt daheim am Stubentisch von seinen Erlebnissen auf dem Naturistengelände von Thielle. 50 Jahre lang waren die beiden regelmässig dort, an den Wochenenden genauso wie in den Ferien.

Da liegt die Frage gleich auf der Hand: Ob dort, im äussersten Zipfel der Gemeinde Gampelen, auch bei so widrigem Wetter Nackheit Pflicht ist?

Die beiden lächeln. Natürlich ziehe man sich unter diesen Umständen etwas über, sagen sie. Und bitten gleich darum, nicht mit Namen in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Weil erstens unter Naturisten eine gewisse Diskretion gang und gäbe sei, man sich deshalb nur beim Vornamen nenne. Und weil zweitens gelebtes Nacktsein noch immer mit vielen Vorurteilen behaftet sei, aller gesellschaftlichen Aufbrüche zum Trotz.