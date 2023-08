Nachwuchswettkampf UBS Kids Cup – Sieben Oberländer stehen im Final Beim UBS Kids Cup gilt es einen Dreikampf mit Sprint, Weitsprung und Ballwerfen zu bestreiten. Der Final steigt am 2. September im Letzigrund – mit Oberländer Beteiligung. Samuel Günter

Timon Ammann vom TV Unterseen gewinnt im Kantonsfinal des UBS Kids Cup bei dem M13 vor Fabian Hiltbrunner (TV Herzogenbuchsee, 1847 P) und Fadri Röthlisberger (LV Huttwil) und qualifiziert sich für den Schweizer Final. Foto: PD

Am 2. September steigt im Zürcher Letzigrund das Finale des UBS Kids Cup. Dabei gehen auch sieben junge Athletinnen und Athleten aus dem Berner Oberland und der Region Thun an den Start: Leana Fischer, TV Unterseen, 2015; Lynn Beer, LV Thun, 2012; Dalia Francesca Bello, fun and run Thun, 2011; Janik Stettler, fun and run Thun, 2013; Elio Josi, Frutigen, 2011; Timon Ammann, TV Unterseen, 2010; Noel Keller, LV Thun, 2009.