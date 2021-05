Sportförderung in Burgdorf – Nachwuchs soll günstiger trainieren können Die BDP möchte, dass die Vereine künftig noch stärker von der Stadt unterstützt werden. Doch der Gemeinderat lehnt den Antrag ab. Regina Schneeberger

Vereine, die auf dem Eis trainieren, werden bereits heute von der Stadt unterstützt. Symbolbild: Getty Images

Bekanntlich übt sich früh, wer dereinst im Sport eine Meisterin oder ein Meister werden will. Gelegenheiten dazu gibt es in Burgdorf genug. Neben dem Schulsport bieten die unterschiedlichsten Vereine Trainings für Kinder und Jugendliche an: vom Leichtathletikverein über die Jugendriege bis zum Eishockeyclub. Auch die Stadt setzt sich für die Sportförderung ein. Jene Anlagen, die in ihrem Besitz sind, können schulpflichtige Vereinsmitglieder kostenlos nutzen. Etwa die Turnhallen oder Sportplätze, die zu den Schulanlagen gehören.

Doch der BDP-Fraktion des Stadtrats genügt diese Unterstützung nicht. Weil nicht alle Vereine von dieser Regelung profitieren können, wie die BDP-Stadträte in ihrem parlamentarischen Auftrag schreiben. Nicht eingeschlossen sind etwa jene, die auf dem Eis der Localnet-Arena oder im Hallenbad trainieren. Diese sind zwar AGs, die Stadt hält aber die Mehrheit ihrer Aktien. Deshalb sollten auch sie den jungen Vereinsmitgliedern gratis zur Verfügung stehen, findet die BDP.