Zuchtstätte von Bernhardiner-Hunden – Nachwuchs bei der Fondation Barry Kurz vor Weihnachten haben ein Weibchen und vier Rüden das Licht der Welt erblickt, teilt die Stiftung mit.

Müde nach dem Wurf: Die Bernhardinerhündin «Roxy van de Burggravehoeve» wurde am 21. Dezember 2021 zum ersten Mal Mama. Quelle: Instagram/fondationbarry

Kurz vor Weihnachten hat es bei der Fondation Barry in Martigny VS Nachwuchs gegeben. Ein Weibchen und vier Rüden erblickten am 21. Dezember das Licht der Welt.

Die Mutter der süssen Fellknäuel ist «Roxy van de Burggravehoeve», ihr Vater der Rüde «V’Barry du Grand St. Bernard», wie die Stiftung am Montag mitteilte.

Für die dreieinhalbjährige Hündin ist es der erste Nachwuchs. Nebst der Zuchtprüfung absolvierte sie den Angaben zufolge auch die Ausbildung zum Sozialhund. Im Communiqué wird sie als äusserst liebenswert, lebhaft und intelligent beschrieben.

Die Welpen sind derzeit noch namenlos. Sie alle werden Namen mit dem Anfangsbuchstaben «J» erhalten, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Voraussichtlich wird man die kleinen Hunde ab Ende Januar im Barryland in Martigny VS sehen können.

SDA

