GGR Muri – Nachwehen einer Hausbesetzung Das Parlament stimmt dem Verkauf der beiden Stöckli zu, die letzte Woche besetzt waren. Stephan Künzi

Die Stöckli gehen an die Burgergemeinde Bern. Foto: Barbara Héritier

Die Häuserbesetzung von letzter Woche wirkte im Parlament von Muri noch am Dienstagabend nach. Die Politikerinnen und Politiker wurden schon auf dem Weg ins Sitzungslokal von jungen Leuten empfangen. Auf einem Flugblatt wiederholten die Besetzer ihre Forderung: Die Gemeinde müsse in ihren Liegenschaften Zwischennutzungen ermöglichen. So, wie es letzte Woche während der kurzen Zeit in den beiden besetzten Stöckli möglich gewesen sei.

Tatsächlich räumte das Kollektiv das Feld bereits nach drei Tagen – auf Druck der Gemeinde. Sie nahm die Parzelle mit­hilfe der Polizei umgehend wieder in Beschlag.