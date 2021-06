Ein Leben für den ÖV Infos einblenden

Foto: Marco Zanoni

Vincent Ducrot begann seine Karriere als Informatiker im Jahr 1986. Doch schon bald zog es ihn in die Mobilitätsbranche. 1993 begann Ducrot im Bereich Eisenbahnverkehr als Leiter der Einheit Software-Entwicklung bei den Schweizerischen Bundesbahnen. In verschiedenen Positionen blieb er bis 2011 bei den SBB, zuletzt als Leiter des Bereichs Fernverkehr. 2011 wurde er Generaldirektor der Freiburgischen Verkehrsbetriebe, wo er blieb, bis er zu den SBB zurückkehrte. Seit April 2020 sitzt er auf dem Chefsessel. Ducrot ist verwitwet und hat sechs Kinder. Er lebt in der Nähe von Freiburg.