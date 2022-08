Autobahn A8 – Nachtsperrungen am Thunerseeufer Wegen diverser Arbeiten werden der Leissigentunnel sowie die Umfahrung Därligen während mehrerer Nächte gesperrt.

Der Leissigentunnel wird wegen Arbeiten während mehrerer Nächte gesperrt. Foto: PD

Der Leissigentunnel auf der A8 zwischen Spiez und Interlaken wird zurzeit mit einem Sicherheitsstollen ausgestattet. Es laufen die letzten Arbeiten beim Innenausbau und dem Bau der

Portalstationen. Die Inbetriebnahme ist Ende dieses Jahres vorgesehen. Der Sicherheitsstollen ist alle 300 Meter über Querverbindungen mit dem Strassentunnel verbunden. «Bei diesen Querverbindungen wird nun eine Umrandung in der für Notausgänge typischen grünen Farbe angebracht, damit diese im Ernstfall gut erkennbar sind», teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit.

Dafür muss der Tunnel aus Sicherheitsgründen jeweils wie folgt in beiden Richtungen gesperrt werden: Montag, 22. August, bis Freitag, 9. September, jeweils in den Nächten Montag/Dienstag bis Donnerstag/Freitag von 22 Uhr bis 5 Uhr. Während der Sperrungen wird der Verkehr über Leissigen umgeleitet. Bei gutem Arbeitsfortschritt werden nicht alle Nächte benötigt.

Um Wettereinflüssen auf die Strasse wie die Bildung von Glatteis entgegenwirken zu können, sind die

Nationalstrassen mit sogenannten Glatteisfrühwarnsystemen (GFS) ausgestattet. Diese übermitteln

regelmässig meteorologische Daten wie die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit. Eine solche GFS-Station befindet sich auch auf der Umfahrung Därligen der A8. Diese muss nun ersetzt werden.

Die Arbeiten dazu finden in zwei Nächten statt: Vom Donnerstag auf Freitag, 19. August, sowie vom Donnerstag auf Freitag, 25. August, jeweils 21 bis 5 Uhr. Während dieser Zeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung Spiez über Därligen umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Interlaken kann auf der A8 bleiben.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.