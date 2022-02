Was geht? – Unsere Ausgehtipps der Woche – Nachts beginnen die aufregendsten Abenteuer Was geschieht, wenn man dem bewegten Körper geschriebenen Text hinzufügt? Und wie stellen wir uns das Ende von etwas Wichtigem vor? Die Kulturtipps der Woche. Alexander Sury

Jazz ohne Schweissvergiessen: Swiss Diagonales

Experimentieren im Tieftonbereich: Der Bassist Lukas Traxel. Foto: Reto Andreoli

Bern hangelt sich gerade von Jazzfestival zu Jazzfestival. Das neueste heisst Swiss Diagonales und präsentiert zehn junge Schweizer Bands in 28 Clubs. In dieser Woche gastiert in Bern die Band One Eyed Daruma des Kontrabassisten Lukas Traxel. Während handelsübliche Bass/Schlagzeug/Saxofon-Trios in Ermangelung eines melodieführenden Elements gerne zum Rumpeln und Kraftmeiern tendieren, setzt dieses Trio auf – sagen wir es so – lautmalerisches Rumpeln. Dies ist grossmehrheitlich dem im allerbesten Sinne eigenwilligen Saxofonisten Otis Sandsjö geschuldet, dem verwinkelte Klangkaskaden näher sind als das solistische Statement. Die zweite Band des Abends heisst Mohs und schafft eine Art Chill-out-Jazz auf dunklen Klangwolken. Dabei gibt das Quartett musikalische Referenzen wie Bon Iver oder Philip Glass an. Ein sinnloses Schweissvergiessen ist also auch hier nicht zu erwarten. Am Freitag geht es mit dem Trio um die Saitenkünstlerin Mareille Merck weiter, das atmosphärisch-groovenden Gitarrenjazz präsentiert. Gefolgt von der sehr aparten und entdeckungswürdigen Gruppe Sc’ööf. (ane)