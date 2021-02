Berner Promotionsligisten – Nachteile im Abstiegskampf? Die Berner Fussballclubs Breitenrain, Köniz und Münsingen bereiten sich auf die Rückrunde in der Promotion League vor – ohne zu wissen, wann sie gestartet wird. Adrian Lüpold

Wann der Münsinger Alban Murina (links) und der Könizer Dennis Wyder wieder Ernstkämpfe bestreiten können, ist derzeit unklar. Foto: Christian Pfander

In ungewissen Zeiten ist Anpassungsfähigkeit gefragt. Das spüren auch die besten Berner Amateurfussballer in der Promotion League. Wann die Rückrunde in der dritthöchsten Liga der Schweiz startet, steht derzeit in den Sternen und hängt vor allem auch von den Entscheidungsträgern in der Politik ab.

Nichtsdestotrotz müssen sich die Akteure unter ungewohnten und schwierigen Umständen fit halten und ihre Form so aufbauen und konservieren, dass sie zum Start am Tag x bereit sind. «Es ist nicht einfach. Aber wir können es nicht ändern und versuchen das Beste aus der Situation zu machen», sagt Silvan Rudolf, Trainer des FC Köniz.

Köniz-Coach Silvan Rudolf versucht das Beste aus der Situation zu machen. Foto: Raphael Moser

Weil Trainings des ganzen Kaders nach wie vor nicht erlaubt sind, arbeiten die Könizer in Gruppen von maximal fünf Spielern an Technik und Kondition. «Wir versuchen möglichst oft den Ball in die Übungen zu integrieren. Auf der anderen Seite haben wir noch nie so viel im körperlichen Bereich gemacht wie im Moment. Wir wollen – egal wann die Rückrunde beginnt – topfit sein zum Start», erklärt Rudolf.

Trainings in Gruppen

Ähnlich wie in Köniz präsentiert sich die Lage in Münsingen: «Von den Aktivteams trainiert nur die erste Equipe. Erfreulich ist, dass seit anfangs Februar wieder alle Junioren unter 16 Jahren in den Trainings sind», sagt Präsident Andreas Zwahlen. Auch die Aaretaler absolvieren ihre Einheiten in Gruppen à fünf Akteuren. «Immerhin sind so auch technische Übungen mit dem Ball möglich», meint Zwahlen.

Beim dritten Berner Vertreter in der Promotion League, dem FC Breitenrain, konzentriert sich das Geschehen vorab auf Laufeinheiten. «Unser Platz ist für Aktivteams vom Sportamt noch nicht freigegeben, also sind wir oft im freien Gelände in Gruppen von maximal fünf Leuten am Joggen», erzählt Andri Rüegsegger, Spieler der ersten Mannschaft und Vorstandsmitglied des FCB.

Start wohl nicht vor April

Was alle Clubs vereint, ist die Ungewissheit, wann und ob es überhaupt weitergeht. «Vor April wird wohl nichts gehen», sagt Münsingens Präsident Zwahlen und ergänzt: «Die Meisterschaft kann bis spätestens am 30. Juni dauern. Je später sie startet, desto schwieriger wird es, bis dahin alle Partien unter Dach und Fach zu bringen.»

Sollte der Re-Start dereinst fixiert werden, erhalten alle Teams vier Wochen Vorbereitungszeit. Ob die gesamte Saison fertig gespielt wird, dürfte allerdings stark vom Zeitpunkt des Starttermins abhängen. Klar ist: 50 Prozent aller Partien müssen mindestens absolviert werden, damit die Meisterschaft in die Wertung kommt. «Wir haben keine andere Möglichkeit, als die Nachrichten abzuwarten und gleichzeitig so gut wie möglich in Form zu kommen», sagt Breitenrains Rüegsegger.

Breitenrains Andri Rüegsegger (links) kann mit seinem Teamkollegen derzeit nur in Gruppen à maximal 5 Spielern Lauftraining betreiben. Foto: Andreas Blatter

«Es wäre toll, wenn schnell Klarheit herrschen würde», meint Köniz-Coach Rudolf. Das betreffe auch die Transfers für die Rückrunde. «Wir sind mit dem einen oder anderen Spieler einer U-21-Equipe eines Clubs aus der Super oder Challenge League im Gespräch. So lange unklar ist, wann es weitergeht, sind Transfers schwierig zu realisieren», sagt Rudolf, der sich zuletzt über die Zuzüge der beiden Ex-Profis Stefan Glarner und Stephan Andrist freuen konnte (wir berichteten).

Auf der Website des Schweizerischen Fussballverband (SFV) erklärt das Komitee der 1. Liga (Promotion League und 1. Liga): «Noch ist ungewiss, wann wieder trainiert und gespielt werden darf. Das hängt von den Behörden ab.» Das Komitee will per Videokonferenz am 24. Februar die Anliegen der 58 Clubs der 1. Liga und Promotion League besprechen und bis am 5. März prüfen. Bis spätestens am 12. März soll über konkrete Ergebnisse informiert werden.

Die U-21-Teams spielen

Für Unbehagen sorgte zuletzt bei Clubs aus der Promotion League und vor allem auch aus der 1. Liga die Tatsache, dass die U-21-Teams der Proficlubs trainieren dürfen und am letzten Wochenende sogar eine «Schattenmeisterschaft» starteten. «Uns betrifft das nicht gross», sagt Zwahlen vom Tabellenletzten Münsingen: «Wir gehen davon aus, dass wir absteigen und planen mit einem verjüngten Team für die 1. Liga. Generell wirkt es aber schon unfair und verzerrend, wenn ein paar wenige Equipen voll trainieren dürfen, die meisten aber nicht.»

Münsingen-Präsident Andreas Zwahlen (links), als er Captain Patric Gasser im Herbst 2019 zu einem Sieg gratuliert. Foto: Andreas Blatter

Aktuell spielen in der Promotion League die Nachwuchsteams von Zürich, Sion und Basel. Brisant: Alle drei stehen nach der Vorrunde im unteren Teil der Tabelle. Dass die U-Mannschaften womöglich besser vorbereitet in die Rückrunde steigen können als andere Abstiegskandidaten, tangiert auch den FC Köniz, der mit sechs Punkten aus zehn Spielen unmittelbar vor Münsingen einen Abstiegsplatz belegt.

«Für uns ist das sicher kein Vorteil», sagt Coach Rudolf. «Aber auch diese Tatsache können wir nicht ändern. Wir konzentrieren uns nur darauf, uns so gut wie möglich auf alle Szenarien vorzubereiten und zum Start so fit wie möglich zu sein.»