Corona-Pilotanlass in Gerzensee – Nachtbuben sind am Fest nicht erwünscht Vom Testzelt ins Festzelt: In Gerzensee steigt ab Montag die erste Corona-Testveranstaltung im Kanton Bern. Johannes Reichen

«Wir haben uns viele Gedanken gemacht», sagt Fabian Zulliger, Geschäftsführer des FC Gerzensee. Foto: Christian Pfander

Er ist ein Symbol für dieses Fest. Am Donnerstagnachmittag wurde er geliefert. «Ich dachte, das ist eine neue Welt», sagt Fabian Zulliger. Es sei ja schon lange her, seit er zuletzt einen gesehen habe. Zulliger, Geschäftsführer des FC Gerzensee, spricht vom Bierwagen. Eine rollende Bar, um die sich normalerweise Menschen scharen, an der Bier gezapft wird.

Nächste Woche feiert der Fussballclub aus Gerzensee sein 25-Jahr-Jubiläum mit einem einwöchigen Dorffest. Es ist zugleich der erste von fünf Corona-Testanlässen, die im Kanton Bern in diesem Sommer stattfinden.