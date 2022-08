Die Berner Europameisterin – Nachtarbeit und ein «Game-Plan» Mit ihrem Triumph im Mitteldistanz-Rennen an der OL-EM in Rakvere (Est) hat sich Simona Aebersold einen Traum erfüllt – und Perspektiven eröffnet. Jörg Greb

Die «Siegläuferin» holt sich das ersehnte Gold: Simona Aebersold. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Eingeleitet hat die Leistung der Sonderklasse eine Riesenenttäuschung. Und damit verbunden: Wut und eine sich selbst verordnete Abendschicht. Nachdem sich Simone Aebersold an den Europameisterschaften in Estland im Langdistanz-Rennen fast 100 Minuten durch die dichte Vegetation des estnischen Waldes gekämpft hatte und mit einem Rückstand von 9:31 Minuten auf die finnische Siegerin Venla Harju auf den völlig unbefriedigenden 14. Rang gelaufen war, zog sie sich zurück. Oder genauer: Den Abend verbrachte die 25-jährige Weltklasse-Athletin aus Brügg am Laptop. Drei Stunden lang arbeitete sie «alles bis ins letzte Detail» auf.