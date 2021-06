Bern by Night – Nacht für Nacht in Bereitschaft Packende Fotos der Berner Polizei bei Einsätzen und Patrouillen in der Nacht. Ihre Mittel sind oft umstritten, aber an der Sicherheit rüttelt ernsthaft kaum jemand. René Wüthrich

Voll einsatzbereit. Die Einsatzleitung von Sanität, Feuerwehr und Polizei bei der Lagebesprechung an einer Notfallübung im Schanzentunnel im Mai 2012. Foto: Stefan Anderegg

Kommt die Nacht über Bern, zieht die Stadt ihr Nachtdispositiv auf wie ein feines Netz. Nachtdienste fangen an, Patrouillen ziehen los, Bereitschaft lautet die Devise in Spitälern, Sanitätsposten, Piketts, bei Feuerwehr und Polizei. Es kann sein, dass sich gewisse Nächte in die Länge ziehen und etwas Langeweile sich breitmacht. Aber dann passiert etwas. Ein Anruf, ein Alarm, ein Notruf, die Patrouille. Das System verändert den Zustand, wird zupackend. Für einige kann das heissen, dass ein Spass zu Ende ist, für andere, dass Hilfe auf dem Weg ist. In der Nacht funkelt die Stadt vor möglichen Bedeutungen. Es eröffnen sich darin Wege, die der Tag nicht kennt. Das Wort Polizei kommt vom guten und geregelten Zusammenleben.