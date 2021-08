Raiffeisen-Unternehmerpreis - Nachhaltig wohnen dank Holzbauten

Verwaltungsratsdelegierter Nik Stuber (links) und Geschäftsleiter Markus Steiner. Die Stuberholz AG wird als Familienunternehmen in der fünften Generation geführt.

Sechs Finalisten – ein Preis. Am 9. September verleiht die Raiffeisenbank den Goldenen David, eine Auszeichnung, mit der jenes Unternehmen gekürt werden soll, das unternehmerisches Denken und nachhaltige Zukunftssicherung am besten verbindet (siehe Box). Wir haben den Finalisten auf den Zahn gefühlt und Ihnen vier Fragen gestellt:

Ganz klar: mitten in der Produktionshalle, gut sichtbar für alle. Ein solcher Gewinn ist ein Verdienst und eine gemeinsame Leistung der ganzen Mannschaft. Deshalb gehört der Preis selbstverständlich den Mitarbeitenden.

Die Stuberholz AG hat sich auf den nachhaltigen Holzbau spezialisiert. Das Familienunternehmen existiert seit 1887 und wird derzeit in der fünften Generation geführt. Der Umbau sowie der Innenausbau – beispielsweise Parkettsanierungen – gehören zu den Kernkompetenzen der Firma. Auch Lösungen für Gebäudehüllen sowie energetische Sanierungen sind Teil des Fachgebiets der Stuberholz AG. Die Produktion wird teilweise mit einer internen Solaranlage betrieben. Weitere Informationen: Stuberholz.ch

Flexibel, innovativ, nachhaltig: Wir wollen nicht stillsitzen und uns ausruhen, sondern neue und sinnvolle Ideen aufgreifen, die etwas bewegen. Wir probieren aus und verwerfen wieder, wir hinterfragen, um die beste Lösung zu finden. Getreu unserem Motto «Lösungen wachsen» schauen wir hinter jede Tür, die sich öffnet. Für die üblichen Verhältnisse der Baubranche legen wir eine grosse Innovationskraft an den Tag, denn wir suchen immer die Möglichkeit, etwas zu verbessern und Impulse zu geben, um Dinge besser zu machen, als sie bisher gemacht wurden.

Welche drei Adjektive passen am besten zu Ihrem Unternehmen und warum?

Blick zurück: Welcher Schlüsselmoment hat Ihr Unternehmen geprägt?

Die Eurokrise 2011 – Die Stuberholz wurde hart getroffen. Verschiedene Bereiche im Unternehmen haben nicht mehr rentiert. Darunter auch die einst sehr erfolgreiche Brettschichtholzproduktion, in welche kurz zuvor noch viel investiert wurde.

Ganz unten angekommen, musste ein neuer Weg für das Weiterbestehen der Firma gefunden werden. Als wir die nötigen Schlüsse gezogen hatten, krempelten wir die Ärmel zurück und das Unternehmen komplett um. Das Marketing wurde komplett neu aufgezogen, der zur Verfügung stehende Platz auf dem Areal reorganisiert, optimiert und teilweise fremdvermietet. Die gravierendste Veränderung: Aus ehemals acht Bereichen wurden zwei. Das kam in der Bevölkerung der Region nicht nur gut an, uns schlug viel Kritik entgegen.

Mit der Fokussierung auf die Bereiche Schreinerei, Zimmerei und später auch Generalunternehmung fahren wir heute aber besser als zuvor und können mehr Mitarbeitende als vor der Eurokrise beschäftigen. Aus jedem Rückschlag entstehen neue Chancen. Wir haben unsere gepackt.