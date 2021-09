Spitex Region Interlaken – Nachfrage wächst weiter 2020 hat die Spitex Region Interlaken über 10 Prozent mehr Pflegedienstleistungen erbracht als 2019. Und 2021 wachse sie weiter, wurde an der Hauptversammlung berichtet. Sibylle Hunziker

Eine Spitex-Verantwortliche kämmt die Haare einer Patientin. Foto: Patric Spahni

«Zu Beginn der Pandemie hatten viele unserer Klienten Bedenken, Leute ins Haus zu lassen», berichtete Urs Kernen, Geschäftsführer der Spitex Interlaken und Umgebung, an der Hauptversammlung vom Donnerstag. Doch der Knick in der Statistik vom Frühling 2020 wurde von der massiv steigenden Nachfrage in den folgenden Monaten mehr als wettgemacht. 93’912 Einsätze vor Ort leisteten die 110 Mitarbeitenden, die sich bei der Spitex 59 Vollzeitstellen teilten. 2019 waren es noch 87’969 Einsätze gewesen.

Länger zu Hause

Als Gründe für das Wachstum nennt Kernen vor allem zwei Gründe: Zum einen werden Patienten immer früher aus dem Spital entlassen und brauchen deshalb zu Hause mehr und komplexere Pflege. Zum andern können Menschen mit Demenz dank des Pilotprojekts «Demenz» länger zu Hause bleiben. So ist denn auch das Demenzteam der Spitex besonders rasch grösser geworden.