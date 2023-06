Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Nachfrage nach portablen Solarpanels lässt Galaxus’ Sortiment wachsen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Während der Pandemie boomten Fachmärkte für Heimwerkzubehör: Nun will Galaxus der grösste Baumarkt der Schweiz werden. Foto: PD

Egal, ob Bohrmaschine, Werkzeugkoffer oder Gartenzubehör. In der Covid-Krise deckten sich viele mit allem Möglichen ein, um das Zuhause zu verschönern. Fachmärkte für entsprechendes Zubehör boomten. Doch danach kam die Ernüchterung. So rutschten die Fachmärkte der Migros, zu denen auch Do it + Garden gehören, im vergangenen Jahr in die roten Zahlen. Von einer anderen Ecke des Migros-Universums klingt es allerdings ganz anders. «Galaxus wird grösster Baumarkt der Schweiz» titelte die Migros-Tochter mit CEO Florian Teuteberg vergangene Woche in einer Mitteilung. Das Sortiment für Heimwerkutensilien habe sich innerhalb eines Jahres auf 500’000 Produkte verdoppelt. Die Erfolgsmeldung bezieht sich allerdings nur auf die Anzahl Artikel. Umsatzzahlen gibt der Onlinehändler nicht bekannt. Ganz dem Krisenmodus entronnen sind die Schweizerinnen und Schweizer derweil nicht, wie ein Blick auf die beliebtesten Produkte des vergangenen Jahres zeigt: Zu den Top fünf gehören mobile Stromspeicher und portable Solarpanels: Man weiss ja nie, wann der Strom knapp wird.