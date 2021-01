Schönheit im Homeoffice – Nachfrage nach Botox steigt stark an Berner Schönheitsärzte behandeln deutlich mehr Leute, die jünger aussehen möchten. Ein Grund dafür seien die vielen Online-Meetings. Mirjam Comtesse

Ein Mann lässt sich mit Botox die Stirnfalten glätten. Gemäss einer deutschen Studie sind allerdings 87 Prozent aller Schönheitspatienten Frauen. Bild: Getty Images

Homeoffice hat noch andere Tücken als die hinlänglich bekannten. Wer daheim arbeitet, tauscht sich in der Regel mit seinen Büro-Kollegen per Videokonferenz aus. Dabei sieht man nicht nur die Gesichter der anderen, sondern auch das eigene in Grossaufnahme.

«Die Leute nehmen sich dadurch aus einer neuen Perspektive wahr», sagt Simon Wyss, der in seiner Praxis in Jegenstorf sowohl als Hausarzt wie auch als ästhetischer Mediziner arbeitet. Die Folge: Manch einer erschrickt ob dem eigenen müden Aussehen – und will etwas dagegen unternehmen.

«Seit dem Ende des Lockdown im Mai kommen bis zu 30 Prozent mehr Leute zu mir, die sich eine ästhetische Behandlung wünschen», sagt Wyss. Gefragt seien vor allem verjüngende Effekte im Gesicht, also Faltenreduktion mittels Botox oder das Polstern mithilfe von Hyaluronsäure. Aber auch operative Eingriffe wie das Absaugen von Fett erfreue sich deutlich grösserer Beliebtheit als zuvor.