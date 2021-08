Abgang in Reichenbach – Nachfolge für Hausarzt-Praxis gesucht Mirela Mondescu, die bisherige Leiterin der Hausarztpraxis Bälliz in Reichenbach, muss ihre Tätigkeit als Hausärztin Ende November aus familiären Gründen aufgeben.

Mirela Mondescu führt seit 2018 eine Hausarztpraxis im Bälliz in Reichenbach. Nun muss sie ihre Tätigkeit aus familiären Gründen aufgeben. Foto: PD

Die Suche nach einer Nachfolgelösung für die gut etablierte Hausarztpraxis in Reichenbach läuft bereits auf Hochtouren, wie die Spitäler fmi AG mitteilt: «Noch zeichnet sich nicht ab, ob eine hauptverantwortliche Ärztin oder ein hauptverantwortlicher Arzt die Praxis allein führen wird.»

Es ist nämlich - so die Spitäler fmi AG - auch möglich, dass mehrere Fachärztinnen oder -ärzte die Praxis gemeinschaftlich, in Teilpensen, betreiben werden. Die Spitäler fmi AG bietet interessierten Kandidatinnen und Kandidaten auch die Möglichkeit, die Hausarzttätigkeit in Reichenbach mit einem Teilpensum in der Walk-in-Klinik in Interlaken zu verbinden, in welcher ein breites Angebotsspektrum in der Notfallmedizin für nationale und internationale Patientinnen und Patienten abgedeckt wird.

Für Fortbestehen gesorgt

Die Praxis Bälliz in Reichenbach - ehemals eine der vier im Kanton Bern betriebenen Praxen der mittlerweile liquidierten Hausarztkette «Mein Arzt» - stand letztes Jahr kurz vor dem Aus. Im Bemühen um ein gutes integriertes Versorgungssystem für die Bevölkerung in der Region übernahm die Spitäler fmi AG die Praxis und sorgte so für deren Fortbestehen. Die Praxis wurde modernisiert und technisch wie logistisch an die Systeme der Berner Oberländer Spitalgruppe angeschlossen.

Sollte die Nachfolge von med. pract. Mirela Mondescu die Praxis nicht nahtlos per Anfang Dezember übernehmen können, stünde den Patientinnen und Patienten wahlweise mit der Arztpraxis Stattmattehuus Frutigen oder der Walk-in-Klinik Interlaken eine Übergangslösung zur Verfügung.

pd

