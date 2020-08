Erstes Teamtraining beim SCB – Nachbaur setzt sich in Szene Beim SC Bern sorgt der neue Trainer für frischen Wind. Vieles ist ungewohnt an diesem ersten Trainingstag – ein Augenschein. Reto Kirchhofer

Mit Maske und Zuversicht: Don Nachbaur schreitet zu seinem ersten Mannschaftstraining als SCB-Coach. Foto: Raphael Moser

Vielleicht wird dieses erste Bild in einigen Monaten als Sinnbild stehen für die Saison des SC Bern. Vielleicht wird die Saison gar nicht erst beginnen. Wer weiss schon, was in ein paar Monaten sein wird? Jedenfalls schreitet Don Nachbaur am Montagvormittag zum ersten Eistraining als SCB-Coach, im Gesicht trägt er eine Schutzmaske, mit der linken Hand streckt er Zeige- und Mittelfinger zum Victory-Zeichen. Als wollte Nachbaur dokumentieren: So stark die Widerstände auch sein mögen, Bern wird erfolgreich sein.