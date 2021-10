Neue Überbauung in Rubigen geplant – Nachbarn fürchten eine 80 Meter breite Wand Ein Neubauprojekt im Zentrum Rubigens sorgt bei den Anwohnern für Widerstand. Die beiden langen Riegelbauten passten nicht ins Dorf, sagen sie. Johannes Reichen

Die Dorfmatte soll unter anderem mit zwei langen Gebäuden überbaut werden. Foto: Raphael Moser

Noch weiden auf der Dorfmatte in Rubigen Kühe. Die Wiese liegt an einem Hang und gehört zu einem Bauernhof direkt an der Ortsdurchfahrt. Ansonsten ist die Matte von Ein- und Mehrfamilienhäusern umringt. Nun soll hier eine Überbauung entstehen.

In einem der angrenzenden Häuser wohnen Véronique Stoupa und Urs Stoupa-Krummen. Zusammen mit weiteren Anwohnerinnen und Anwohnern wehren sie sich als Interessengemeinschaft gegen die Pläne. Am 28. November stimmen die Rubigerinnen und Rubiger über die geplante Zone mit Planungspflicht (ZPP) ab.

Die Firma Ramseier + Stucki Architekten will auf der Dorfmatte eine Siedlung mit total rund 50 Eigentums- sowie Mietwohnungen erstellen. «Obstgarten», heisst das Projekt. Die eine der beiden Parzellen gehört ihr bereits. Für die andere besitzt sie ein Vorkaufsrecht.