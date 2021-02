Abgang beim BSV Bern – Nach zwei Jahren ist für Dähler Schluss Geschäftsführer Achim Dähler verlässt die Berner Handballer per Ende Saison. Er will anderswo seine Kompetenzen als Vermarkter noch besser einbringen. Reto Pfister

Achim Dähler wird nur noch für wenige Monate seinen Arbeitsplatz in der Gümliger Ballsporthalle haben. Foto: Christian Pfander

Achim Dähler war vor zwei Jahren zum BSV Bern gestossen, um dem Verein noch mehr Professionalität zu verleihen. Der 43-Jährige war zuvor beim Spengler Cup in Davos für die Vermarktung zuständig; in diesem Bereich liegt auch seine berufliche Stärke.

Nun verlässt Dähler den BSV auf Ende Saison wieder. «Gewisse Sachen sind mir gut gelungen», sagt er. «Andere Dinge waren schwieriger zu verändern.» So, dass Dähler zum Entschluss gekommen ist, den Verein Ende Saison zu verlassen. Und eine neue berufliche Herausforderung anzugehen, bei der er seine Kompetenzen in Sachen Sponsoring und Vermarktung noch besser einbringen kann. Ob diese im Sport oder in einem anderen Bereich liegen wird, lässt er offen.

Mit möglichem Nachfolger im Gespräch

Dähler und der BSV gehen im Guten auseinander. Präsident Peter Röthlisberger betont, dass der scheidende Geschäftsführer einen guten Job gemacht habe. «Er hat den Verein im Marketingbereich vorwärtsgebracht und auch dazu beigetragen, dass wir nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie keine Sponsoren verloren haben und die Umsätze gar steigern konnte.» In der vergangenen Saison hatte der BSV Bern mit knapp 1000 Zuschauern den höchsten Zuschauerschnitt der Liga.

Sowohl Röthlisberger als auch Dähler betonen, dass die meisten Dinge in der zwei Jahre währenden Zusammenarbeit positiv verliefen; Dähler nennt als Beispiel das Fest zum 60-jährigen Bestehen des BSV Bern im November 2019. «Ich bedaure, dass er geht», sagt der Clubpräsident.

Intern ist der Abgang schon anfangs Februar kommuniziert worden, so dass die Suche nach einem neuen Geschäftsführer gestartet werden konnte. «Wir sind bereits mit einem Kandidaten im Gespräch», sagt Röthlisberger. Idealerweise könnte die Position in nicht allzu ferner Zeit neu besetzt werden.

Während zwei Monaten einarbeiten

Dähler könnte so seinen Nachfolger im Frühsommer noch während zwei Monaten einarbeiten. Und er hofft, dass in dieser Zeit der Cupfinal in der Ballsporthalle durchgeführt werden kann. Gümligen ist nach wie vor als Austragungsort vorgesehen. Der Wettbewerb ist derzeit wegen des Verbots von Kontaktsportarten im Amateurbereich unterbrochen; der BSV würde im Viertelfinal auf den NLB-Leader Wädenswil/Horgen treffen.