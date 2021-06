EMK Thun – Nach zehn Jahren ein Pfarrerwechsel Im Sommer wird die Pfarrerstelle der Evangelisch-methodistischen Kirche Thun-Heiligenschwendi neu besetzt.

Verlässt die EMK Thun: Pfarrer Matthias Bünger. Foto: PD



Der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) Thun steht nach zehn Jahren ein Pfarrerwechsel bevor. Matthias Bünger beendet per Ende Juli 2021 seine Arbeit in der Region. Künftig wird er als methodistischer Pfarrer in Rothrist (AG) tätig sein. Gemäss ihrer Mitteilung sei die EMK Pfarrer Bünger und seiner Familie «dankbar für den unermüdlichen Einsatz». Während seiner Dienstzeit in Thun habe er sich in verschiedenen religiösen und sozialen Vereinen engagiert.

Ab Mitte August wird Pfarrerin Brigitte Moser (mit 50 Prozent Arbeitspensum) die Nachfolge von Matthias Bünger in den methodistischen Gemeinden in Thun und Heiligenschwendi antreten. Monika Schär (50 Prozent) hat bereits im Mai 2021 den pastoralen Dienst aufgenommen.

Matthias Bünger und seine Familie werden im Gottesdienst vom 4. Juli in Thun verabschiedet. Brigitte Moser wird am 22. August in Thun im Rahmen des Gottesdienstes begrüsst.

pd/aka

