Kunstmuseum Bern – Nach Wyss’ Millionen-Versprechen: Wer zahlt noch? Mit 25 Millionen Franken beteiligt sich Hansjörg Wyss am Erweiterungsbau. Wer finanziert den Rest? Viele Vermögende geben sich bedeckt. Aber eine zieht mit. Michael Feller , Andrea Knecht , Martin Burkhalter

Eine Corona-Faust auf das neue Kunstmuseum: Hansjörg Wyss mit Gemeinderätin Marieke Kruit und Stadtpräsident Alec von Graffenried an der montäglichen Pressekonferenz. Foto: Raphael Moser

80 Millionen Franken soll die Museumserweiterung an der Hodlerstrasse kosten. Die Hälfte davon will das Kunstmuseum Bern mit privaten Mitteln stemmen. Der Hauptinvestor ist seit Jahren kein Geheimnis mehr: Unternehmer und Mäzen Hansjörg Wyss hat 2017 bekannt gegeben, 20 Millionen Franken an den längst fälligen Erweiterungsbau bezahlen zu wollen. Im Stettlerbau von 1879 und im Atelier-5-Anbau von 1983 ist der Sanierungsbedarf gross. Und das Museum braucht mehr Platz für die Gegenwartskunst.

Wie Hansjörg Wyss am Montag an der Medienkonferenz zusammen mit der Stadt und dem Kunstmuseum Bern bekannt gab, erhöht er seinen Einsatz um weitere 5 Millionen – falls es das Museum schafft, die restlichen 15 Millionen selbst aufzutreiben. Nur: Welche vermögenden Bernerinnen und Berner sind bereit, das Bauvorhaben mit ihrem privaten Vermögen zu ermöglichen?