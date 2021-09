Auf EM-Gold folgt der Meistertitel – Nach Wien erobern Hüberli/Betschart auch Bern Nina Betschart und Tanja Hüberli werden ihrer Favoritenrolle an der Beachvolleyball-Schweizer-Meisterschaft auf dem Bundesplatz gerecht. Marco Oppliger

Tanja Hüberli (links) und Nina Betschart feiern in Bern ihren dritten gemeinsamen Schweizer-Meister-Titel. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Natürlich ist es eine Finalaffiche mit Ansage. Nina Betschart und Tanja Hüberli gegen Anouk Vergé-Dépré und Laura Caluori. Die amtierenden Europameisterinnen gegen zumindest eine Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin. Aber eben nur eine: Denn Vergé-Déprés Partnerin Joana Heidrich hat sich jüngst an einem Turnier in Utrecht am Fuss verletzt, deshalb spielt an ihrer Stelle nun Caluori.

Letztlich muss sich das improvisierte Duo vor prächtiger Kulisse – die Ränge in der Arena auf dem Bundesplatz sind sehr gut gefüllt – Betschart/Hüberli deutlich in zwei Sätzen (14:21, 9:21) geschlagen geben. Für die beiden Zentralschweizerinnen ist es der dritte gemeinsame Meistertitel und gewissermassen das Dessert nach einer speziellen Saison. Denn vor einem Monat feierten sie in Wien mit dem EM-Titel ihren bis anhin grössten Erfolg. Zurücklehnen allerdings können sich Betschart/Hüberli noch nicht ganz, als aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste haben sie sich für die World-Tour-Finals qualifiziert, die in einem Monat in Cagliari (ITA) stattfinden werden.

Derweil können Adrian Heidrich und Mirco Gerson nun bedenkenlos feiern. Das stärkste Schweizer Duo ist seiner Favoritenrolle in Bern gerecht geworden und setzte sich gegen Marco Krattiger und Jonas Kissling in zwei Sätzen (21:19, 21:16) durch. Hinter 2,07-Meter-Blocker Heidrich und Gerson liegt eine turbulente Saison. Erst mit der letzten Möglichkeit qualifizierten sich der Zürcher und der Berner für die Olympischen Spiele in Tokio, wo sie den geteilten 17. Platz erreichten.

