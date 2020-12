Strättliger Souverän ist uneins – Nach wie vor Unruhe in der Burgergemeinde Die Entlassung des Bannwarts bewegt weiterhin die Gemüter der Burgerinnen und Burger von Strättligen. Das zeigte sich an deren Versammlung. Andreas Tschopp

«Es hat in letzter Zeit nicht mehr viel Spass gemacht», sagte einleitend Präsident Hugo Wenger. Er steht seit neun Jahren der Burgergemeinde Strättligen vor und gab an deren Versammlung am Donnerstag im Restaurant Kreuz in Allmendingen nun eine persönliche Erklärung ab.

Im Restaurant Kreuz in Allmendingen (Archiv-Themenbild) traf sich die Burgergemeinde Strättligen – und es zeigte sich, dass die Gemeinde in zwei Lager gespalten ist. Foto: PD

Darin beklagte der Präsident, dass die Burger in zwei Lager gespalten seien und der Burgerrat ständig für sein Handeln kritisiert werde. Dabei sei dieser doch um ausgewogene Entscheidungen bemüht und treffe solche zumeist einmütig, erklärte Hugo Wenger, der vor Jahresfrist als Präsident bestätigt wurde und jetzt seine letzte Amtszeit absolviert.