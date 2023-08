Nach Wechsel zu Rennes – Fabian Rieder: Seine YB-Laufbahn in Bildern Am Donnerstagmorgen bestätigte YB den Transfer von Fabian Rieder zu Stade Rennes. Der Rückblick auf seine Karriere in Bern.

Eins von vielen Highlights: Fabian Rieder jubelt mit dem Cup-Pokal, den die Young Boys im Juni 2023 gegen Lugano gewannen. Bild: Raphael Moser

Mit 15 Jahren kam Fabian Rieder vom FC Solothurn zu YB. Er wurde Schweizer Meister mit der U16- und der U18-Mannschaft. Ab 2020 lief er für die erste Mannschaft der Young Boys auf. Sein Debüt gab er am 17. Oktober 2020 gegen Genf.

Sein erstes Spiel für die erste Mannschaft von YB: Fabian Rieder am 17. Oktober 2020 in Genf. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Rieders erste Saison in der Super League wurde gekrönt mit dem Meistertitel. Am 18. April 2021 sicherten sich die Young Boys mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Lugano den 15. Meistertitel, den vierten in Serie.

Bereits in seiner ersten Saison als Profispieler durfte Fabian Rieder den Meisterpokal in den Händen halten. Bild: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Seinen ersten Treffer für die Young Boys erzielte Fabian Rieder am 23. Oktober 2021, nur drei Minuten nach seiner Einwechslung beim 3:2-Sieg gegen den FC Lausanne-Sport. Auf dieses Tor folgten vierzehn weitere.

Fabian Rieder (Mitte) bejubelt sein erstes Tor für YB. Bild: Alessandro della Valle (Keystone)

Am meisten in Erinnerung wird wohl Rieders Treffer im Old Traffic bleiben. Beim 1:1 gegen Manchester United im Dezember 2021 erzielte er den Ausgleich für YB. Damals war Rieder erst 19 Jahre alt.

Im Dezember 2021 traf Rieder für YB im Old Trafford beim 1:1 gegen Manchester United. Bild: Clive Brunskill (Getty Images)

Die Saison 2022/23 war die letzte, die Rieder für YB bestritt. Wie auch in seiner ersten wurden die Young Boys Schweizer Meister. Mit dem Cupsieg gegen Lugano holten sich die Berner zudem das Double.

Eine Zigarre zum Meistertitel: Rieder wird im April 2023 mit YB nach einem Sieg gegen Luzern Schweizer Meister. Bild: Raphael Moser

Obwohl er eigentlich geplant hatte, ins Ausland zu wechseln, startete Rieder mit YB in die neue Saison. Schon bald wurde ein Transfer zu Stade Rennes sehr wahrscheinlich. Nach dem 3:0-Sieg im Wankdorf gegen Maccabi Haifa am Dienstag flog Rieder nach Frankreich. Nun ist klar, dass er auch dort bleiben wird. Der 21-Jährige hat in der Bretagne einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Und somit war das Spiel gegen Haifa vorerst das letzte, das Rieder für die Young Boys bestritten hat.

Sein letztes Spiel für YB: Rieder verlässt am Dienstag beim 3:0-Sieg gegen Maccabi Haifa nach 73 Minuten den Platz. Bild: Peter Klaunzer (Keystone)

