Einst wie Holdener und Odermatt – Nach Verletzungen nun in der zweiten Karriere erfolgreich Martina Wyss foltert ihren Körper und hat dennoch Spass. Die 25-jährige Oberländerin gehört im Telemark zu den Besten der Welt. Peter Berger

Nur die Schrauben im Körper hindern Martina Wyss daran, noch mehr Gas zu geben. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

«Die Medaillen sind bereits verstaut», sagt Martina Wyss. Vergangene Woche hat sie in Melchsee-Frutt Silber und Bronze gewonnen. Es waren erst ihre zweiten Telemark-Weltmeisterschaften. Denn eigentlich ist die Draufgängerin aus Lauterbrunnen eine Alpinfahrerin. Als 16-jährige Slalom- und Riesenslalomspezialistin besuchte sie das Sportgymnasium Engelberg – zusammen mit Wendy Holdener, Corinne Suter und Marco Odermatt. Mit 20 Jahren platzte der Traum vom Skistar. Der Rücken machte nicht mehr mit. Bei einer Bandscheibenoperation wurden zwei Wirbel versteift. Seither hat Wyss eine Schraube im Rücken. «Mittlerweile ist auch in der Schulter noch eine Schraube dazugekommen», erzählt sie. Acht- bis zehnmal war diese zuvor ausgekugelt, so genau weiss sie das nicht mehr.