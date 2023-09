Nach Sturz beim Joggen – Deutscher Kanzler trägt eine schwarze Augenklappe Der Sturz beim Jogging hat Auswirkungen auf das Aussehen von Olaf Scholz. Sein auf Social Media selbst publiziertes Foto hat durchaus Kult-Potential.

«Ich bin gespannt auf die Memes»: Der Hamburger SPD-Politiker und deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt den Unfall mit Humor. Foto: Steffen Kugler (Keystone/Handout/4. September 2023)

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz trägt nach seinem Sturz beim Joggen wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Klappe über dem rechten Auge. Der SPD-Politiker zeigte sich am Montag erstmals nach dem Unfall auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Auf einem dort verbreiteten Foto sind neben der Augenklappe auch Schürfwunden um das rechte Auge, um die Nase und am Kinn zu sehen. Die Verletzungen nimmt Scholz mit Humor: «Wer den Schaden hat ... Bin gespannt auf die Memes», schreibt er. Memes sind in den sozialen Medien verbreitete Bilder mit oft humoristischen Kommentaren.

Scholz machte auch klar, dass er sich durch die Verletzung nicht besonders beeinträchtigt fühlt. «Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus als es ist!»

«Er sieht noch etwas ramponiert aus»

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es gehe dem Kanzler den Umständen entsprechend gut. «Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.» Das Foto habe man veröffentlicht, «damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht». Nun, einige Stimmen in Deutschland meinen bereits, dass das Foto im Piraten-Look durchaus Kult-Status erlangen könnte.

Der 65-jährige Scholz war am Wochenende beim Joggen gestürzt und hatte deswegen seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD und ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag abgesagt. Der Unfall soll sich auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen, schrieb die «Bild»-Zeitung. Er wird beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.

SDA/fal

