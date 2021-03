Skigebiet Adelboden-Lenk – Nach Ski-Party: Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft Die Retrostyle-Party im Skigebiet Adelboden-Lenk wird durch die Polizei untersucht und durch den Staatsanwalt beurteilt. Bruno Petroni

An der Gran-Masta-Skibar in der Region Hahnenmoos feierten diese Leute eine Retroparty. Foto: PD/20minuten

Die Vorgänge an der Retroparty vor der Gran-Masta-Skibar vom letzten Sonntag haben ein Nachspiel. Wie berichtet, zeigten Aufnahmen aus dem Skigebiet, wie sich Dutzende Menschen dicht gedrängt und ohne Schutzmasken bei der Bar tummelten.

«Die erwähnten Bilder haben denn auch die Kantonspolizei nach Kenntnisnahme aus den Medienberichterstattungen veranlasst, entsprechende Abklärungen zu tätigen», sagt Isabelle Wüthrich, die Mediensprecherin der Kantonspolizei zum Vorfall. Diese Abklärungen seien in der Zwischenzeit abgeschlossen.

Rein aufgrund einer Momentaufnahme wie einem Foto direkt auf Widerhandlungen zu schliessen, greift laut Wüthrich zu kurz. So gelte es jeweils immer auch den Kontext und die Gesamtsituation zu erfassen und zu beurteilen: «Eine entsprechende Rapportierung erfolgte an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Beurteilung der strafrechtlichen Konsequenzen. Des Weitern wurde das zuständige Regierungsstatthalteramt in Kenntnis gesetzt.»