Folgen der riesigen Verluste – Bankmanager sollen persönlich haften Nach der Skandalserie bei Credit Suisse und UBS fordern Politiker, Fachleute und sogar Banker, dass die Aufsicht fehlbare Manager zur Kasse bitten kann. Holger Alich

Die Hinterlassenschaft des ehemaligen Credit-Suisse-Präsidenten Urs Rohner: Nun ertönt der Ruf nach strengeren Regeln. Foto: Anna-Tia Buss

Im Mai 2018 verdonnerte die britische Aufsichtsbehörde den Chef der Grossbank Barclays, Jes Staley, zu einer Busse und Bonusrückzahlungen von insgesamt 1,1 Millionen Pfund, umgerechnet 1,4 Millionen Franken. Er hatte den bankeigenen Sicherheitsdienst dafür eingespannt, einen Whistleblower ausfindig zu machen.

Persönliche Geldstrafen und Boni-Rückzahlungen, angeordnet von der Aufsicht: Dieses Instrument wünschen sich nicht nur linke Politiker in der Schweiz. Vergangene Woche hatte die Wirtschaftskommission des Nationalrats zwar ein Postulat des grünen Nationalrats Gerhard Andrey abgelehnt. Sein Vorschlag: Der Bundesrat sollte in einem Bericht aufzeigen, ob und wie das britische «Senior Managers and Certification Regime», das solche Strafzahlungen möglich macht, in der Schweiz eingeführt werden könnte.