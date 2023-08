Nach schwerem Schicksalsschlag – «Es kann jeden zu jeder Zeit treffen!» Als Andrea Schläfli vor zehn Jahren aufwachte, sah sie plötzlich nichts mehr. Die Kommunikationstrainerin über Glück im Leben, unsere inneren Ängste und Magie. Luc Marolf

Andrea Schläfli hat einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten müssen. Foto: PD/Giorgio von Arb

«Es kann jeden zu jeder Zeit treffen. Davor haben die Menschen Angst», erzählt Andrea Schläfli. Es war am Morgen des 4. August 2013, als im Leben von Schläfli nichts mehr so war wie vorher. In der Nacht waren ihre Sehnerven explodiert – seitdem ist sie stark sehbehindert. Zehn Jahre später erzählt die Ostschweizerin ihre Geschichte selbstbewusst in einem berührenden «Reporter» des Schweizer Fernsehens und tritt Anfang September am zweiten TEDx Thun als Speakerin auf.



Bereits vor ihrem Schicksalsschlag war Schläfli als Kommunikationstrainerin unterwegs. «Ich spürte schon früh, dass ich mich fest für Menschen begeistern kann», blickt sie zurück. Ob als Sekundarlehrerin, Theaterschauspielerin, ausgebildete Clownin oder Kommunikationsberaterin: Der Mensch steht für Andrea Schläfli stets im Mittelpunkt. Dabei sei ihre Sehschwäche sogar eine Bereicherung: «Wenn man primär visuell unterwegs ist, entgehen einem gewisse Signale. Deshalb sehe ich in meinem Handicap auch einen Vorteil,

weil noch andere Farben mitschwingen.»