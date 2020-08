Was ist die Bedeutung der Grenze, die der Kanton Zürich überschritten hat?

60 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innert zwei Wochen – das ist der Grenzwert, bei dessen Überschreitung die Schweiz andere Länder zu Risikogebieten erklärt. Wer von dort einreist, muss in Quarantäne gehen. Die Limite wurde in Übereinstimmung mit Schwellenwerten des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten festgelegt.Würde Zürich nach den gleichen Regeln beurteilt, müsste es ab sofort als Risikogebiet gelten. Die Zürcher Regierung will dies unbedingt verhindern, wie sie Anfang letzter Woche an einer Medienkonferenz sagte.