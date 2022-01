Neue Unterkunft geplant – Nach Rohrbach kommen bald junge Asylsuchende Ab März werden minderjährige Flüchtlinge im Dorf untergebracht. Der Gemeindepräsident ist etwas überrascht, zeigt sich jedoch offen gegenüber dem Vorhaben. Tobias Granwehr

An der Hauptstrasse in Rohrbach werden künftig junge Flüchtende wohnen, die über ein Bleiberecht verfügen. Foto: Beat Mathys

Junge Flüchtlinge kommen nun auch nach Rohrbach: Ab März wird das Ankunfts- und Triagezentrum für unbegleitete Minderjährige in Huttwil um zusätzliche Plätze in Rohrbach erweitert. Mit den Häusern an der Hauptstrasse und im Sagiloch werden dort je maximal rund 20 Plätze zur Verfügung gestellt. Das teilten die Gemeinde Rohrbach und der Kanton am Dienstag gemeinsam mit.

Die Inbetriebnahme der neuen Unterkunft im südlichen Oberaargau hat laut dem Amt für Integration und Soziales zwei Gründe: Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) dürfen die Kollektivunterkünfte im Asyl- und Flüchtlingsbereich höchstens zu 50 bis 60 Prozent belegt sein. Hinzu kommt, dass der Anteil an unbegleiteten Minderjährigen am Total aller Asylsuchenden im Jahr 2021 zugenommen hat.