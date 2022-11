Urteil gegen FC-Thun-Fans – Nach Randalen in Ins verschärft das Regionalgericht die Strafen Acht Fussballfans haben sich gegen Geldstrafen gewehrt. Das hat sich nicht gelohnt: Sie alle müssen für eine gewalttätige Auseinandersetzung in Ins geradestehen, so das Regionalgericht. Carmen Stalder (Bieler Tagblatt)

Im Regionalgericht Berner Jura-Seeland haben die Urteile den Beschuldigten die Sprache verschlagen. Foto: Simon Glauser

Am Tag der Urteilsverkündung versammelt sich im Gerichtssaal quasi eine Fussballmannschaft samt Ersatzspielern: Die acht beschuldigten FC-Thun-Fans haben offenbar kräftig mobilisiert, und so warten am Donnerstagnachmittag neun Zuschauer mit ihnen auf das Verdikt. Dazu kommen vier Verteidigerinnen und Verteidiger sowie ebenso viele Polizisten und Polizistinnen, die für Ruhe und Ordnung sorgen sollen.